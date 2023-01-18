Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 7:55

В Кирове могут увеличить стоимость оплаты проезда из-за передачи автобусов в АТП

Перевозчик может пойти на такой шаг, чтобы отбить убытки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В последний раз тарифы повышались в марте 2022 года.

В последний раз тарифы повышались в марте 2022 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове могут вновь повысить плату за проезд в общественном транспорте - из-за передачи АТП части автобусов КПАТ. Такое предположение высказал руководитель региональной группы по контролю за ремонтом дорог Константин Ситчихин в эфире «Радио «Киров Град».

Как мы писали ранее, АТП получило во временное пользование 29 автобусов КПАТ. Обслуживание машин целиком ложится на принимающую сторону. Кроме того, стоимость годовой аренды транспорта составит 22 миллиона рублей. Эти убытки предприятие может попытаться компенсировать, обратившись в РСТ. Есть и другой путь - получение субсидии от государства.

Напомним, в последний раз тарифы на перевозку пассажиров пересматривались в конце марта 2022 года. Тогда плата за проезд увеличилась до 30 рублей.