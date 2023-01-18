В Кирове могут увеличить стоимость оплаты проезда из-за передачи автобусов в АТП

В последний раз тарифы повышались в марте 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове могут вновь повысить плату за проезд в общественном транспорте - из-за передачи АТП части автобусов КПАТ. Такое предположение высказал руководитель региональной группы по контролю за ремонтом дорог Константин Ситчихин в эфире «Радио «Киров Град».

Как мы писали ранее, АТП получило во временное пользование 29 автобусов КПАТ. Обслуживание машин целиком ложится на принимающую сторону. Кроме того, стоимость годовой аренды транспорта составит 22 миллиона рублей. Эти убытки предприятие может попытаться компенсировать, обратившись в РСТ. Есть и другой путь - получение субсидии от государства.

Напомним, в последний раз тарифы на перевозку пассажиров пересматривались в конце марта 2022 года. Тогда плата за проезд увеличилась до 30 рублей.