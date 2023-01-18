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НовостиОбщество18 января 2023 13:52

Автобусы, полученные АО «АТП», выйдут на линию в начале февраля

Их приемка завершится на следующей неделе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Предположительно, автобусы выйдут на маршруты № 1, 3, 5, 21, 23, 39, 52, 54. Фото: киров.рф

Предположительно, автобусы выйдут на маршруты № 1, 3, 5, 21, 23, 39, 52, 54. Фото: киров.рф

АТП завершит приемку новых автобусов на следующей неделе. Подробности рассказали в горадминистрации.

Сейчас специалисты оценивают техническое состояние, исправность и комплектность поставленных машин. Первые пять из них уже отправились на предприятие. Планируется, что на следующей неделе приемка завершится, а в начале февраля транспорт выйдет на линию. По предварительным данным, это будут маршруты № 1, 3, 5, 21, 23, 39, 52, 54.

Как отметил сити-менеджер Вячеслав Симаков, автобусам всего год - с завода на КПАТ они отправились в конце 2021 года. Машины работают на газомоторном топливе и «помогут нашему предприятию улучшить качество обслуживания пассажиров», по словам главы администрации.

Ранее мы сообщали, что повышения стоимости проезда в общественном транспорте Кирова не будет.