Автобусы, полученные АО «АТП», выйдут на линию в начале февраля

Предположительно, автобусы выйдут на маршруты № 1, 3, 5, 21, 23, 39, 52, 54. Фото: киров.рф

АТП завершит приемку новых автобусов на следующей неделе. Подробности рассказали в горадминистрации.

Сейчас специалисты оценивают техническое состояние, исправность и комплектность поставленных машин. Первые пять из них уже отправились на предприятие. Планируется, что на следующей неделе приемка завершится, а в начале февраля транспорт выйдет на линию. По предварительным данным, это будут маршруты № 1, 3, 5, 21, 23, 39, 52, 54.

Как отметил сити-менеджер Вячеслав Симаков, автобусам всего год - с завода на КПАТ они отправились в конце 2021 года. Машины работают на газомоторном топливе и «помогут нашему предприятию улучшить качество обслуживания пассажиров», по словам главы администрации.

Ранее мы сообщали, что повышения стоимости проезда в общественном транспорте Кирова не будет.