АТП получит во временное пользование 29 автобусов от КПАТ

АТП будет полностью самостоятельно обслуживать полученные машины. Фото: киров.рф

КПАТ и АТП договорились о передаче автобусов. Подробности сообщили в горадминистрации.

АТП получит во временное пользование 29 автобусов марки «ЛиАЗ». Соглашение вступило в силу сегодня, 16 января. Сейчас формируется группа для приема транспорта в автопарк предприятия. Первые пять автобусов поступят в АТП 23 января.

По договору, полученные машины перевозчик может выпустить практически на все свои маршруты: № 1, 3, 5, 21, 23, 39, 52, 54. Обслуживать переданный транспорт АТП будет полностью самостоятельно.

- Напомним, автобусы «ЛиАЗ», закупленные КПАТ в 2021 году, оснащены оборудованием для работы на газомоторном топливе и предназначены для перевозки более 100 пассажиров, в том числе людей с ограниченными возможностями, - отметили в пресс-службе мэрии.