В Кирове у Трифонова монастыря до конца года появится остановочный павильон

Место остановочного павильона у Трифонова монастыря пустует с сентября. Фото: admkirov.ru

В Кирове на остановке «Трифонов монастырь» до 25 декабря появится новый павильон. Об этом сообщает горадминистрация.

Сейчас городские власти объявили аукцион по поиску подрядчика. 19 декабря станут известны результаты, и до 25 декабря, по условиям контракта, новый павильон должен появиться на остановке. Документация требует, чтобы сооружение превышало в длину 12 метров и было оборудовано лавочками, USB-разъемом и информационным щитом.

Напомним, год назад у городских властей возникла идея установки «умного» павильона за 3,5 миллиона. За год инициатива претерпела множество критики, проект проверяли и перепроверяли, попутно объявив «неэффективным» строительство такой дорогой остановки. Несмотря ни на что, реализация проекта началась в июле и закончилась в сентябре на том, что старую остановку просто снесли, а новую, «умную», всё-таки не стали ставить.