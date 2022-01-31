В Кирове у Трифонова монастыря хотят поставить первую в городе «умную» остановку

На умной остановке можно будет зарядить свой мобильный телефон. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове собираются оборудовать первую «умную» остановку. Расположится она на пересечении улиц Ленина и Герцена. Об этом сообщает горадминистрация.

Павильон хотят установить на остановке общественного транспорта «Трифонов монастырь». Ранее на этой территории был незаконно построенный киоск, который демонтировали в 2021 году. Теперь здесь собираются поставить современный комплекс с открытым и закрытым помещениями, зарядками для мобильных телефонов и оборудовать табло, подключенное к системе ГЛОНАСС.

Как известно, на оборудование первой в городе «умной» остановки уже выделили нужную сумму. Какую именно - не уточняется. В ближайшее время может состояться аукцион по поиску подрядчика, который изготовит конструкцию.