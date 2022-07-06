КСП: трата 3,7 миллиона рублей на «умную» остановку на Ленина неэффективна

«Умный» остановочный павильон должен был появиться на перекрестке Ленина и Герцена. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове Контрольно-счетная палата закончила проверку обоснованности стоимости «умной» остановки, которую собирались поставить на улице Ленина. Результаты появились на сайте ведомства.

В ходе ревизии специалисты нашли множество нарушений. Так, к примеру, в описании не указаны технические и эксплуатационные характеристики, которые обосновали бы цену контракта. Площадь павильона превышает допускаемую на 8,7 квадратных метра, подлежащей демонтажу тротуарной плитки - на 105,62 квадратных метра. Отсутствуют носители информации для обеспечения доступа на остановку инвалидам.

- Кроме того, указано на риски неэффективного использования бюджетных средств, - комментирует ведомство под конец.

Напомним, что на установку «умного» павильона собирались потратить 3,7 миллиона рублей.