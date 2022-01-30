Прокуратура и правительство области контролируют ход ремонта в школе №7 Кирово-Чепецка

До 31 марта все основные работы должны завершить. Фото: kirovreg.ru

В кирово-чепецкой школе №7 продолжается капремонт. Его контролируют правительство и прокуратура.

На объекте заняты 30 человек, разделенные по бригадам. Для каждой определен свой фронт работ. Сейчас специалисты уже подготовили стены в кабинетах и спортзале, проложили электрический кабель на всех этажах и заканчивают укладку пола. Основные работы должны быть завершены до 31 марта 2022 года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, после завершения текущего контракта по ремонту власти объявят новый конкурс по поиску подрядчика, который продолжит вести объект уже по программе капремонтов, запущенной в регионе.

Напомним, изначально капремонтом в школе №7 занималась компания «Дагстройсервис», однако она забросила объект. Договор с ней расторгли в одностороннем порядке, компанию внесли в список недобросовестных подрядчиков. Эта же фирма занималась реновацией сквера «Река времени» в Кирово-Чепецке, где также сорвала сроки.