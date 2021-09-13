Грузовикам разрешили ездить по наплавному мосту через Чепцу в Каринторф

Ограничения снимут с 17 часов 13 сентября. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке грузовому транспорту разрешили ездить по наплавному мосту в Каринторф. Ранее на нем действовали ограничения: проезд был открыт только для машин весом не более 3,5 тонн. Об этом сообщили в горадминистрации.

Причиной стал подъем уровня воды в Чепце до необходимых показателей. Проезд для грузовиков по мосту разрешат 13 сентября с 17 часов.

Напомним, наплавной мост в Каринторф открыли 3 сентября - на день ранее, чем планировалось - и установили ограничения по весу. А в июле переправа закрывалась для любого транспорта как раз из-за низкого уровня воды в Чепце: река обмелела настолько, что использовать мост было просто опасно. Сейчас обсуждается проект постройки нового моста, подробности - здесь.