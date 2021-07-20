В Каринторфе для транспорта закрыли наплавной мост через Чепцу

С 20 июля и до поднятия уровня воды в Чепце транспорт не сможет проехать по наплавному мосту. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Наплавной мост на Каринторф все-таки временно закрывают. Причина - чересчур обмелевшая река Чепца. Об этом сообщает администрация Кирово-Чепецка.

По данным МУП «Водоканал», сейчас уровень воды во всех водоемах упал из-за длительной жары и засухи. В Чепце он составляет 106,09 м, из-за чего использовать наплавной мост становится невозможным. Переправу закрыли 20 июля с 12 часов для транспортных средств. Пешеходы все еще могут по нему ходить.

В Каринторф уже привезли технику по обслуживанию дорог и вывозу мусора. В полной готовности находятся службы спасения, в медпункте достаточно лекарств. На случай ЧП помощь сможет оказать Слободской. Вопрос обеспечения местных жителей продуктами будет решаться по той же схеме, что работала в период паводка. Такая ситуация продлится до восстановления уровня воды, необходимого для безопасного использования моста.