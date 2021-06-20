Чепчане опасаются разрушения наплавного моста в Каринторф

В нынешнем году движение по мосту через Чепцу официально разрешили 11 июня. Фото: скрин с видео vk.com/public163812926

Жители Кирово-Чепецка опасаются за состояние наплавного моста через Чепцу. Переправа в Каринторф боится маловодья. Об этом сообщает местный новостной портал «Чепецк.RU».

Дело в том, что из-за низкого уровня воды часть понтонов моста может остаться в подвешенном состоянии. Такое уже случалось в 2013 году. Тогда движение по переправе ограничили, в частности, для тяжеловесного транспорта, чтобы узел, соединяющий эстакаду и наплавную часть, не разрушился.

Сейчас вода находится на уровне метра от нулевого поста в деревне Целоусы. Между тем средние многолетние значения всегда были в разы выше. Исходя из этого, вполне возможно, что мост для транспорта вновь могут закрыть, по мнению портала.

Напомним, движение по наплавному мосту через Чепцу в нынешнем году официально разрешили 11 июня. Весной его разводили из-за начавшегося паводка. Принимавшая работу комиссия признала работу удовлетворительной, а переправу - безопасной.