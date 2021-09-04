В Кирово-Чепецке открыли наплавной мост на Каринторф

По мосту смогут двигаться только легковушки весом не более 3,5 тонн. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке открыли проезд по наплавному мосту. Транспорт может двигаться по переправе с 15 часов 3 сентября. Об этом рассказали в городской администрации.

На мосту установили знаки и сооружения, ограничивающие движение по нему для грузового транспорта. Проехать по переправе через Чепцу смогут только легковушки весом до 3,5 тонн. Ширину проезда ограничили бетонными блоками. Водителей просят быть внимательней и снижать скорость при пересечении реки по переправе.

Напомним, ранее мост хотели открыть с субботы, 4 сентября, но почему-то передумали. А еще раньше активно обсуждался план по замене переправы на новую. Возведение начнется в 2022 году. Подробнее - здесь.