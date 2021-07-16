В 2022 году аэропорт «Победилово» ожидает масштабная реконструкция

Из-за открытия новых маршрутов значительно возрос пассажиропоток аэропорта. Фото: pobedilovo.com

Реконструкцию аэропорта «Победилово» в Кирове планируют начать в 2022 году. Об этом журналистам рассказал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

- Мы планируем в следующем году начать реконструкцию, достаточно быстро ее завершить, чтобы наши пассажиры летали комфортно и с удобствами, и, если случится задержка рейса, находились в аэровокзале в максимально комфортных условиях, - поделился председатель правительства.

По словам Александра Анатольевича, существующее здание аэропорта не отвечает потребностям региона, так как из-за открытия новых маршрутов значительно возрос пассажиропоток. Кроме того, в планах у правительства реконструировать дорогу на Победилово: «будем делать ее четырехполосной с разделительной полосой и освещением».

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