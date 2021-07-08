«Мы рады, что мы дома и у Степы все хорошо»: семья Заплаткиных вернулась в Кирово-Чепецк

Сейчас Степу записали на реабилитацию. Фото: vk.com/stepa_sma

Семья Заплаткиных вернулась в Кирово-Чепецк из США, где провели несколько месяцев на лечении. О состоянии мальчика, деньги на лечение для которого собирали всей страной, рассказала его мама, Анастасия. По их словам, доехали до родного дома они хорошо, но «внутренние часы» все еще не перестроились. И семья даже успела навестить родственников.

- Записались в центр на реабилитацию. Анализы хорошие, поэтому вчера снизили дозу стероидов. Степка чувствует себя отлично. Мы очень рады, что мы дома и у Степыча всё хорошо, - пишет чепчанка в группе, посвященной ее сыну.

Напомним, Степа Заплаткин - мальчик из Кирово-Чепецка с тяжелым генетическим заболеванием, спинально-мышечной атрофией. Спасти ребенка мог только укол очень дорогостоящим препаратом, деньги на которого собирали целый год. Сбор средств на лекарство удалось закрыть вовремя, и Степа получил заветный укол в одной из американских клиник.