Кировчане могут спасти малыша с генетическим заболеванием

Мальчику можно помочь, если собрать необходимую сумму на приобретение лекарства. Фото: предоставлено героями публикации

У Степана Заплаткина нервно-мышечное заболевание, передающееся по наследству. У мальчика самая ранняя и тяжелая форма спинальной мышечной атрофии (СМА). Обычно болезнь прогрессирует в возрасте до шести месяцев. Дети с такой формой заболевания без лечения не доживают до двух лет.

СМА лишает ребенка способности ползать и ходить, двигать руками, головой и шеей, а также дышать и глотать, в итоге атрофируются все мышцы, работает только сердце.

Благодаря тому, что Степа получил лечение препаратом Спинраза, удалось поддержать его состояние. Но это лекарство необходимо принимать в течение всей жизни.

Сейчас родители мальчика получили шанс вылечить малыша раз и навсегда. В американской клинике UCLA Health в Лос-Анджелесе им предложили сделать ребенку укол препаратом Zolgensma. Но это самое дорогое лекарство в мире. Заплаткины уже получили счет, но он огромен - 2 234 031.00 долларов (160 млн рублей).

- Мы очень хотим,чтобы Степка рос здоровым ребенком, - сказал отец мальчика Максим Сергеевич. - Мы просим всех неравнодушных людей помочь нам в приобретении укола жизни!

Как помочь Степе, можно узнать здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте