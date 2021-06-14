«Чувствует себя отлично»: родители Степы Заплаткина рассказали о его состоянии

Мальчик отлично себя чувствует. Фото: vk.com/stepa_sma

Кировчане продолжают следить за судьбой Степы Заплаткина - мальчика из Кирово-Чепецка с генетическим заболеванием, которому всей областью (и, скорее даже, всей страной) собирали деньги на лекарство. Сбор давно закрыт, а заветный препарат получен. Но мама ребенка продолжается регулярно делиться новостями с подписчиками группы, посвященной ее сыну.

Семья сейчас находится в Калифорнии, под наблюдением доктора. Как рассказала мама мальчика, Анастасия, Степа чувствует себя отлично, все показатели - в норме.

- Ещё сегодня состоялся разговор доктора Перри Шей с нашим врачом из Кирово-Чепецка. Если показатели будут в норме, то в конце месяца мы вернемся домой и наблюдать за Степой будут уже дома, - поделилась мама Степы.

Напомним, ребенку поставили диагноз СМА - спинально-мышечная атрофия, тяжелое генетическое заболевание. Спасти ребенка мог только укол дорогостоящим препаратом. Американская клиника предложила семье это лекарство, однако сумма была непомерно огромной - 2 234 031 доллар. В пересчете на нынешний курс - почти 165 миллионов рублей. Сбор объявили в январе 2020 года. Спустя год сумма набралась, и Степа смог получить свой укол.