Учеников кировской школы №73, где массово отравились дети и учителя, перевели на «удаленку»

На дистанционное обучение школа №73 перешла с 30 апреля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Учащихся школы №73 в Лянгасово, где произошло массовое отравление учеников и педагогов, отправили на дистанционное обучение. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре, который сейчас проводит проверку в учреждении.

Ведомство сообщает: 30 апреля из местной поликлиники поступили сообщения о 12 случаях острых гастроэнтеритов среди учащихся этой школы возрастом от 7 до 15 лет. Первое обращение за медицинской помощью произошло 29 апреля после 18.00, ребенка госпитализировали. Остальные дети пришли в больницу на следующий день. У некоторых - жалобы на рвоту, боль в животе, повышение температуры. У детей взяли материал для исследования на возбудителей острых кишечных инфекций.

Специалисты ведомства взяли также пробы объектов внешней среды и биологического материала от больных и контактных. Работников школьной столовой отстранили как контактных, а также подозреваемых на пищевой путь передачи болезни.

По данным регионального Минздрава, пищевого отравления не было - учителя и школьники заразились норовирусной инфекцией. Кировские педиатры осмотрели 43 школьников. Все они в удовлетворительном состоянии - в том числе две девочки, госпитализированные в больницу ранее. Сейчас они остаются в медучреждении, у них симптоматика отсутствует. Все дети проходят обследование.

Напомним, 29 и 30 апреля в кировские больницы обратились 38 учеников и педагогов школы №73 в микрорайоне Лянгасово с признаками интоксикации. К восьми детям вызывали «скорую помощь». Занятия в школе временно приостановили, кировской мэрии поручили провести расследование по факту отравления.

Похожий случай произошел в Яранске в середине апреля, когда 53 учащихся двух городских школ отправились на больничный. Родители детей грешили и на ротавирус, и на просроченные продукты. В итоге специалисты постановили: это была норовирусная инфекция. Дети принесли ее из дома, а дальше болезнь распространилась по школе из-за плохой уборки и дезинфекции помещений.