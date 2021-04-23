В Кирове на улице Свободы незаконно проводили азартные игры

Организатора, местного жителя, задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове накрыли очередное подпольное казино. Место проведения обустроили в одном из помещений на улице Свободы. Информацию сообщает областной Следком.

Азартные игры втихую проводились в здании с июля 2020. Правоохранители наведались в него уже в апреле 2021 года. Как выяснилось, организатором и создателем стал один из местных жителей. Сейчас на него заведено уголовное дело. Кировчанину грозит, по действующему законодательству, от штрафа в 300-500 тысяч рублей до вполне реального срока в два года лишения свободы максимум.

Кировский Следком напоминает: на территории Кировской области проведение азартных игр запрещено. Их деятельность легальна лишь в пяти субъектах РФ, и наш регион в этот список не входит. Однако это не останавливает ни игроманов, ни жаждущих наживы. Так, в апреле 2021 года завели целую кучу уголовных дел по накрытым нелегальным казино. Одно из них расположилось даже не где-нибудь, а в столовой.