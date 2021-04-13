В Слободском полиция накрыла незаконный игровой зал

Любители азартных игр развлекались с октября 2020 по февраль 2021 года до приезда полиции. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кировской области накрыли очередную «игровуху». На сей раз она расположилась в городе Слободском. Информацию сообщает региональный Следком.

Незаконные азартные игры проводились в доме №75 по улице Советской. Организаторов было несколько, причем установили пока не всех. Следователям удалось пока что вычислить только двоих - 41-летнего местного жителя и 47-летнего приезжего. Развлекались любители азартных игр с октября 2020 по февраль 2021 года, пока к ним не нагрянула полиция.

Сейчас по факту инцидента заведено уголовное дело. Задержанным вменяют незаконную организацию и проведение азартных игр группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. А это - до шести лет тюрьмы максимум. На каждого.

Напомним, что это уже далеко не первый инцидент в нашем регионе. Так, недавно в областном центре накрыли два подпольных казино. Прочитать об этом подробнее можно здесь и здесь.