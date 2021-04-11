В центре Кирова «накрыли» подпольное казино

На протяжении двух месяцев терминалы «трудились» на благо подозреваемого. Фото: kirov.sledcom.ru

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность нелегального казино в городе Кирове. В отношении предполагаемого организатора азартных игр, 29-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, в январе текущего года 29-летний кировчанин организовал в областном центре игорный бизнес. Подпольное казино находилось в помещении на улице Советской. На протяжении двух месяцев терминалы «трудились» на благо подозреваемого. В апреле подпольное казино «накрыли» сотрудники правоохранительных органов. Оборот, который прошел через игорный бизнес, не сообщается.

- В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области. - Сейчас сотрудники проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.