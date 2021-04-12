В кировской столовой незаконно проводили азартные игры

Азартные игры проводили в заведении общепита. Фото: vk.com/suskko

В Кирове накрыли очередное нелегальное казино. Расположилось оно не где-нибудь, а в столовой. Информацию сообщает областной Следком.

Азартные игры проводили в заведении общепита на улице Андрея Упита с октября 2020 по февраль 2021 года. Кто конкретно стал организатором, пока неизвестно. Сейчас его разыскивают следователи. Все обстоятельства и условия устанавливаются. Напомним, что в нашей области создание игорных зон запрещено: они легальны лишь в пяти субъектах РФ, и наш в них не входит.

Следком возбудил уголовное дело. Виновным (когда их найдут) грозит от штрафа в 300-500 тысяч рублей до вполне реального тюремного срока в два года максимум.

Напомним, это далеко не первый случай. Совсем недавно мы писали, что в центре Кирова полиция накрыла подпольное казино. Прочитать об этом подробнее можно здесь.