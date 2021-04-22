Депутаты ОЗС поддержали законопроекты федеральных коллег

Депутаты ОЗС рассмотрели более 14 вопросов на пленарном заседании. Фото: zsko.ru

В четверг, 22 апреля, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. На нем депутаты выразили мнение по поводу федеральных законопроектов, внесенных в Госдуму РФ.

Заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области Роман Титов предложил поддержать законопроект, который касается граждан, осуществляющих заготовку древесины для собственных нужд. Их предлагается освободить от обязанности включать в отчет аэрофотосъемки и спутникового зондирования земли.

- Мне поступили обращения жителей Слободского района в поддержку упрощения процедуры, - отметил Роман Альбертович. - Люди не понимают, почему на них возложены обязанности, которые не всякий профессиональный предприниматель в лесной сфере обязан выполнять.

В итоге депутаты поддержали инициативу. Решение Законодательного собрания Кировской области будет направлено в Госдуму РФ.

Еще однин законопроект, рассмотренный депутатами, касался предоставления права на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы в субъектах РФ. Заместитель председателя комитета по социальным вопросам Светлана Шихова пояснила, что в настоящее время право на досрочную пенсию имеют только работники федеральной противопожарной службы.

В итоге депутаты поддержали федеральную инициативу, решение также будет направлено в Госдуму РФ.

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