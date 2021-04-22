Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области: ко мне обращались с вопросами по рациону в школах

Уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин выступил с ежегодным докладом. Фото: zsko.ru

В рамках ежегодного доклада уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, представленного в ходе пленарного заседания ОЗС, у Владимира Шабардина спросили про жалобы, поступающие по качеству питания в школах региона.

- Поступают ли к вам обращения по качеству питания детей в школах региона, так как резонансные случаи с Яранском и школой №59 подтверждают, что в области все-таки существуют проблемы, - поинтересовался заместитель председателя Законодательного Собрания Владимир Костин.

По словам уполномоченного по правам ребенка Владимира Шабардина, на данный момент все дети с 1 по 4 класс обеспечены горячим питания. Однако, в начале учебного года поступали вопросы по рациону и длительности перемен, во время которых ребята кушают.

- Резонансных обращений, как по мытью котлет и так далее к нам не было, - пояснил Владимир Валерьевич, - Что касается ситуации в Яранске, то я не могу сказать, что сейчас она однозначно связана с организацией питания. Но на данный момент Роспотребнадзор уже нашел определенные нарушения.