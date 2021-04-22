В 2020 году жители Кировской области 1093 раза обращались к уполномоченному по правам человека

Уполномоченный по правам человека в Кировской области Галина Буркова выступила с ежегодным докладом. Фото: zsko.ru

В 2020 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Кировской области поступило 1093 обращения, из них более 40 обращений от инвалидов, более 340 жалоб от осужденных, около 80 заявлений от пенсионеров, 15 коллективных обращений.

- Общее число обращений по сравнению с предыдущими годами немного снизилось из-за ведения ограничительных мер, - пояснила в ходе пленарного заседания ОЗС уполномоченный по правам человека в Кировской области Галина Буркова.

Переселение граждан из аварийного жилья остается актуальной проблемой для Кировской области. Несмотря на то, что программа переселения выполняется, в регионе остается вопрос о качестве предоставляемого жилья. Факты нарушения выявлялись прокурорами в Вятскополянском и Мурашинском районе.

Жители региона обращались к Уполномоченному и по вопросам охраны здоровья и получения медицинской помощи.Их беспокоили многократно возросшие сроки ожидания приезда бригад скорой медицинской помощи и вызова врача на дом, госпитализации, вопросы проведения тестирования на COVID-19.