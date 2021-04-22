Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области: «система образования не была полностью готова к введению дистанционной формы обучения»

Родители учеников жаловались на техническую неготовность интернет ресурсов, которые были рекомендованы образовательными учреждениями к дистанционному формату работы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг, 22 апреля, уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин представил депутатам Законодательного собрания Кировской области доклад о работе за 2020 год. Наибольшее число обращений поступало от родителей школьников, так как минувший год стал наиболее трудным из-за смены формата в системе образования - с очного обучения на дистанционное.

- Мониторинг качества образования в общеобразовательных организациях в 2020 году показал, что система образования региона не была полностью готова к введению дистанционной формы обучения, - отметил Владимир Шабардин. - А ряд населенных пунктов до сих пор не имеют стабильного интернета, а значит и доступа к онлайн сервисам.

По словам Владмира Валерьевича, родители учеников жаловались на техническую неготовность интернет ресурсов, которые были рекомендованы образовательными учреждениями к дистанционному формату работы. Кроме того, родители отмечали, что у педагогов отсутствует понимание методик преподавания в онйлан-режиме, из-за чего процесс обучения превращался в систему самообразования.

- С помощью социальных сетей и средств мобильной связи образовательный процесс был организован в 51 школе, - сообщил уполномоченный по правам ребенка. - Почти 1500 детей, у которых не было доступа к интернету, обучались с использованием «пакетной системы», учебные материалы им доставлялись на бумаге.

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