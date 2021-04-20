В Кирове на канализационную станцию, где обвалился грунт, установили саркофаг

Работы провели в начале текущей недели. Фото: пресс-служба Кировского биохимического завода

В Кирове на канализационно-насосную станцию, где произошел обвал грунта из-за разорванной трубы, установили временный саркофаг. За счет этого поток сточных вод локализован. Информацию сообщает Кировский биохимический завод, которому принадлежит поврежденный трубопровод.

Последствия аварии устранили в начале текущей недели. Перекладывать поврежденные трубы специалисты начнут, когда прекратится период паводка. Поэтому работы на этом участке пока еще не закончены.

Напомним, авария произошла 7 апреля на улице Дзержинского. Из-за прорванной трубы на КНС обрушился грунт. Котлован находился опасно близко к проезжей части, и последствия аварии требовалось срочно устранить. Напомним, что к этой КНС подключены крупные предприятия и жилые дома. Однако отключения воды по городу удалось избежать. Специалисты полагают, что причина произошедшего - строительство стоянки для большегрузов, которую вели рядом со станцией. А у мэрии возникли вопросы к арендатору земельного участка. Если его признают виновным, ему грозит немаленький штраф.