В Кирове начали устранять последствия провала грунта на улице Дзержинского

Стены промоины укрепляют сваями и листами металла, чтобы предотвратить сползание грунта. Фото: admkirov.ru

В Кирове начали устранять последствия коммунальной аварии на улице Дзержинского. Сейчас рабочие укрепляют стены промоины сваями и листами металла, чтобы провал не расширился еще больше. После этого сверху установят покрытие, возведя своего рода короб. Ремонт самой трубы работники обслуживающей компании планируют начать после того, как снег прекратит таять, чтобы воды не попадали в канализацию.

По сообщению горадминистрации, вопросы возникли к арендатору земельного участка: на территории валяется строительный мусор, повсюду развешены несогласованные рекламные растяжки. Сейчас в полицию уже направили заявление с требованием найти виновного в произошедшем. Если таковым признают арендатора территории, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей. А если обнаружится, что он не соблюдает условия договора с собственником земли, то мэрия может обязать выполнять их через суд.

Напомним, инцидент произошел 7 апреля, когда на улице Дзержинского прорвало трубу, что спровоцировало обвал грунта - совсем рядом с проезжей частью. Выяснилось, что принадлежат эти трубы кировскому Биохимзаводу. Аварию, к счастью, удалось предотвратить. Специалисты предположили, что причина - в стройке большегрузов, которая велась рядом с местом происшествия.