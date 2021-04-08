Киров может остаться без воды из-за провала грунта на Дзержинского

Сейчас специалисты приступили к устранению аварии. Фото: пресс-служба Кировского биохимического завода

В Кирове могут отключить водоснабжение из-за ситуации с провалом грунта на улице Дзержинского. Сейчас аварию устраняют специалисты обслуживающей компании. Информацию сообщает пресс-служба Кировского БХЗ.

Грунт обрушился на канализационно-насосную станцию, к которой подключены Авитек, сам БХЗ, а также жилые дома в микрорайоне Ганино и на юго-западе Кирова. Осмотр колодца показал: сейчас вода подмывает его башню, что может привести к разрушению конструкции. Тогда это будет представлять опасность как для состояния дороги, так и для находящихся рядом жилых домов. Похожая ситуация уже происходила в Вятских Полянах, и тогда для ликвидации аварии пришлось отключить от водоснабжения весь город.

Сейчас обслуживающая компания работает с подрядчиком, организации готовят смету, в которую входят замена трубы и сооружение саркофага. Прилагаются все усилия для сохранения бесперебойного водоснабжения, по сообщению завода.

Специалисты обслуживающей компании, которые проводили осмотр места аварии, полагают, что провал грунта произошел из-за строительства стоянки для большегрузов, которую вели рядом со станцией.