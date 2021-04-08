В Кирове возле проезжей части провалился грунт

Грунт провалился в десяти метрах от проезжей части. Фото: admkirov.ru

7 апреля в Кирове на улице Дзержинского прорвало трубу. В результате рядом с проезжей частью провалился грунт, образовав огромный котлован, а из-под земли потекла «ароматная» водичка. Кто-то из неравнодушных кировчан, благо, сообщил о происходящем в «Водоканал».

На место приехала аварийная бригада, которая обнаружила, что прорванная труба принадлежит кировскому БХЗ, а ее обслуживанием занимается другая компания. Однако бросать все, как есть, специалисты не стали: грунт провалился у канализационного коллектора. В результате главную насосную станцию и городскую станцию аэрации попало много песка и глины. Сотрудники «Водоканала» сумели предотвратить аварию.

По информации кировской горадминистрации, сейчас компания, обслуживающая поврежденный трубопровод, нашла подрядчика, который устранит промоину. Место провала грунта обследуют, чтобы понять, угрожает ли оно проезжей части. Но, по сообщению департамента городского хозяйства, подмывания дороги нет, к тому же провал находится в 10 метрах от дороги.