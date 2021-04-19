Первые лица Кирова оказались не первыми

Дмитрий Осипов и Елена Ковалева попали в рейтинг «Медиалогии». Фото: admkirov.ru

Глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов занял 18 место рейтинге первых лиц столиц субъектов ПФО, а глава города Елена Ковалева расположилась на 22 позиции из 28. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные компанией «Медиалогия».

Кировский сити-менеджер Дмитрий Осипов за минувший месяц опустился в рейтинге всего на три строчки, что не особо сильно ударило по его позициям, так как в феврале он смог подняться на семь пунктов. Негативно на оценку деятельности градоначальника могла повлиять работа коммунальщиков, которые не справились с уборкой дворов и кровель. Кроме того, данная проблема также была упомянута в исследовании центра информационных коммуникаций «Рейтинг». На сегодняшний день МедиаИндекс Дмитрия Осипова составляет 1032.

Что касается главы города Елены Ковалевой, то она по-прежнему остается в конце рейтинга. За месяц ее позиции пошатнулись на два пункта. МедиаИндекс Елены Васильевны - 639.

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