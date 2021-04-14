Геннадий Коновалов занял 32 место в рейтинге глав законодательных собраний

Геннадий Коновалов был избран спикером ОЗС в марте 2021 года. Фото: zsko.ru

Председатель ОЗС Геннадий Коновалов занял 32 место в медиарейтинге глав законодательных органов российских регионов за март 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные компанией «Медиалогия».

Геннадий Валерьевич включен в медиарейтинг впервые, так как на должность председателя он был избран только в начале марта. За время своей работы на посту спикера ОЗС он успел провести лишь одно заседание, которое далось ему непросто. «Пленарка» длилась больше пяти часов, а депутаты рассмотрели два десятка вопросов. Наиболее критикуемой инициативой в СМИ, одобренной в марте в окончательном чтении, стал законопроект о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Однако негативную информацию удалось сгладить более социальными законопроектами - расширение мер поддержки для семей с детьми и обеспечение больных муковисцидозом бесплатными ингаляторами. Кроме того, в конце марта Геннадий Коновалов призвал расширить детскую оздоровительную кампанию в 2021 году.

В итоге за прошедший месяц МедиаИндекс председателя Законодательного собрания Кировской области составил 1470.