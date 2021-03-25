«Защищаться от своего народа глупо!»: депутаты ОЗС приняли законопроект о митингах в Кировской области

Мартовская сессия прошла в очном формате. Фото: zsko.ru

В четверг, 25 марта, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Мартовская сессия прошла в очном формате. На обсуждение депутатам был вынесен законопроект о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Докладчиком выступил Валерий Басюк.

Депутат Валерий Владимирович напомнил присутствующим, что в сентябре прошедшего года законопроект о публичных мероприятиях был принят в первом чтении, а также прошел обсуждение в Общественной палате Кировской области. Ко второму чтению инициатива дорабатывалась совместно с областным правительством, министерством юстиции и прокуратурой. Поступившие предложения были внесены в качестве поправок к законопроекту.

Основные положения предлагается оставить без изменений. Законопроект устанавливает приоритет проведения публичных мероприятий в специально отведенных местах и их согласование. Площадки будут выбираться органами местного самоуправления для безопасности граждан. В свою очередь, публичные акции до 100 участников не требуют подачи уведомления о проведении мероприятия. Принимать же решение об отказе в согласовании митинга будет уполномоченный орган, который должен мотивировать свое решение.

Корректировки, предложенные ко второму чтению, устанавливают порядок подачи уведомлений. Кроме того, предлагают технические и редакционные правки.

- Представленный проект поправок прошел согласование с правительством, прокуратурой и администрацией города, - подчеркнул Валерий Басюк. - Замечаний и предложений не имеется.

Однако существенные замечания нашлись у оппозиционных депутатов.

Заместитель Председателя Законодательного собрания Владимир Костин категорически выступил против принятия данного законопроекта и отметил, что его мнение и позиция фракции ЛДПР не изменилась с момента принятия инициативы в первом чтении.

- Конституционный суд говорит, что ограничения избыточны. Но мы вновь вводим ограничения. Логика в чем? Если вы говорите о позиции Конституционного суда - вы ее раскройте. Там все наоборот, - подчеркнул Владимир Костин.

Руководитель фракции ЛДПР также отметил, что в законопроекте отсутствуют площадки для проведения многотысячных мероприятий.

- Что касается ограничений по площади: уже говорил, что пятилетний юбилей присоединения Крыма пришло отпраздновать пять тысяч человек, - напомнил Владимир Александрович. - Их нельзя было собирать по этим нормам! Нет у нас площадок для таких мероприятий. Вы готовы, чтобы коллеги из правительства попали под действие закона и понесли административное наказание?

Владимир Александрович продолжал аргументировать свою критику в отношении законопроекта.

- Чем больше вы вводите ограничений - тем больше гражданам приходится вести себя не конструктивно. Люди выйдут требовать своих прав в любом случае. Защищаться от своего народа глупо! Надо дать ему свободно высказаться и избрать своих представителей. Вы пытаетесь за забором спрятаться. Это приведет к тому, что из-за забора вытащат всех и ничем хорошим это не закончится. Призываю голосовать против!

В ответ Валерий Басюк подчеркнул, что празднование по поводу присоединения Крыма к РФ - это не митинг, а культурно-массовое мероприятие. По поводу решения Конституционного суда докладчик попросил не обобщать и назвать конкретные нормы законопроекта, которые противоречат.

Однако доводы не убедили парламентариев и лидер фракции «Справедливая Россия» Федор Сураев поддержал своего коллегу Владимира Костина.

- Мы этот законопроект поддерживать не будем, - заявил Федор Васильевич. - Если людям будет нужно - они выйдут. И никто им помешать не сможет. Есть недавний пример. Текущей зимой около тысячи человек вышли к городской администрации и прошли к зданию правительства. Они высказали свою позицию. Ничего плохого не случилось. Если карать - будут проблемы. Мы имеем право выйти мирно и без оружия и высказать свое мнение. Сейчас вы нагнетаете ситуацию в обществе.

Доводы руководителя фракции «Справедливая Россия» Валерий Басюк парировал в сослагательном наклонении.

- Сегодня не случилось, а завтра случится! Кто будет отвечать? – подчеркнул Валерий Басюк.

За коллег вступились и коммунисты. Они отметили, что предлагаемые нормы не консолидируют общество, а разъединяют его.

- Надо приветствовать, что люди собираются и высказывают свое мнение. - заявил Сергей Мамаев. - С моей точки зрения нарушена третья статья Конституции РФ. Фракция КПРФ будет голосовать против.

В свою очередь, Валерий Басюк еще раз напомнил, что такие нормы определил федеральный законодатель и с укоризной отметил, что коммунисты за полгода не внесли никаких предложений к законопроекту.

- Если уж вы кого-то учите жить, то сами следите за словами и соблюдением устава, - вступился Владимир Костин. - Вы опять подменяете понятия: федеральный закон дал нам возможность ограничений. Вы отдаете на откуп муниципалитета и не вводите никаких критериев. И муниципалитет сейчас будет руководствоваться практикой: правильная партия или нет проводит мероприятие? Чем отличается празднование 23 февраля от мероприятия партии ЛДПР или «Единой России»? Какие критерии в проекте закона?

Докладчик пояснил, что никакие понятия не подменял, а сам Владимир Александрович говорил совсем о другом и все перепутал.

Неожиданно в спор вступил депутат от «Единой России» Федор Киселев.

- Валерий Владимирович, вы ведь по существу ничего не сказали! Единственное, что я понял - эти не правы, те не правы. Одни гротескно выражаются, а другие что-то не поняли. Но вы же не сказали, какие критерии оценки? Почему можно проводить, а почему нельзя? Складывается ощущение, что вы боитесь жителей Кировской области! - подвел итог полемики Федор Киселев.

Председатель Законодательного собрания Геннадий Коновалов предложил прекратить спор и перейти к голосованию.

- «За» - 33 депутата, против - 16, воздержалось - 2, - резюмировал спикер ОЗС. - Законопроект принят в окончательной редакции.