Законодательное собрание Кировской области одобрило дополнительные гарантии депутатам

Мартовская сессия прошла в очном формате. Фото: zsko.ru

В четверг, 25 марта, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Мартовская сессия прошла в очном формате. На обсуждение депутатам были вынесены два вопроса о дополнительных гарантиях депутатам. Законопроекты представил Юрий Балыбердин.

В первом случае изменения вносятся в областной закон о статусе депутата Законодательного собрания. Инициатива касается парламентариев, которые осуществляют свои полномочия без отрыва от основной работы. Им будет предоставят право отсутствовать на рабочем месте до четырех рабочих дней в месяц включительно. Схожая инициатива устанавливает аналогичную норму, но только для муниципальных депутатов.

Оба законопроекта приняты в окончательном чтении большинством народных избранников.