Общественники поддержали законопроект о митингах в Кировской области

Автором инициативы выступил депутаты Валерий Басюк. Фото: opko43.ru

В четверг, 8 октября, на расширенном заседании комиссии по общественному контролю, экспертизе, этике и регламенту Общественной палаты Кировской области рассмотрели два законопроекта.

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Члены профильной комиссии Общественной палаты не поддержали законопроект заместителя председателя ОЗС Владимира Костина о расширении полномочий парламента.

Инициатива Владимира Александровича предполагает усиление влияния Законодательного Собрания на деятельность регионального правительства. Согласно законопроекту, у губернатора возникнет необходимость согласовывать с депутатами ключевые должности в правительстве Кировской области.

По мнению общественника Андрея Воробева, инициатива позволит повысить личную ответственность назначаемых министров. В свою очередь, председатель по общественному контролю ОПКО Марина Копырина высказалась против законопроекта: «у парламента достаточно полномочий, чтобы контролировать работу министров и направлять им рекомендации по ее совершенствованию».

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Роман Титов обратил внимание на формальный характер процедуры согласования.

ГДЕ МОЖНО БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В сентябре законопроект о публичных мероприятиях был принят в первом чтении. Сейчас он готовится ко второму рассмотрению. Авторами инициативы выступили депутаты Валерий Басюк и Виктор Медведков.

Так, законопроект устанавливает приоритет проведения публичных мероприятий в специально отведенных местах. В свою очередь, публичные акции до 100 участников не требуют подачи уведомления о проведении мероприятия. Отметим, что депутаты заимствовали эти положения из постановления Конституционного суда от 4 июня 2020 года.

Еще на сентябрьском заседании ОЗС оппозиционные депутаты выступили с критикой законопроекта. Тогда вице-спикер Владимир Костин обратил внимание, что от прокуратуры поступили замечания о несоответствии законопроекта федеральным законам. Сергей Мамаев поддержал своего коллегу и заявил, что инициатива несвоевременна и нагнетает ситуацию в обществе. Он добавил, что в Кирове сейчас применяются двойные стандарты: к примеру, на Театральной площади проводят ярмарки и выставки, а митинги запрещены. Депутат Федор Сураев подчеркнул, что законопроект ограничивает конституционные права.

- Пандемия уже растолкала людей по своим норам, - подчеркнул депутат Анатолий Чурин. - Зачем еще усугублять ситуацию? Это может привести к таким последствиям, как в Хабаровске, посмотрите, что творится в Белоруссии. Если что-то случится, то никакие места не будут учитываться. Неужели нет более серьезных вопросов?

На прошедшем заседании ОПКО общественников также волновал вопрос об ограничениях при организации митингов.

Валерий Басюк рассказал, что принятие законопроекта обеспечит безопасность граждан при участии в акциях.

- Состоялось четыре решения Конституционного суда по отдельным вопросам законодательства о публичных мероприятиях, - подчеркнул Валерий Басюк. Мы не можем не учитывать эти решения, потому что они касаются тех вопросов, которые волнуют наших сограждан. Это определение мест проведения, это порядок подачи уведомлений, то есть именно все то, что важно для граждан.

Вице-спикер ОЗС Роман Титов добавил, что уведомления о проведении митинга необходимо подавать за три дня. Данные временные рамки установлены для обеспечения безопасности самих участников.

- При проведении митингов органы власти и силовые структуры обязаны принять меры по обеспечению безопасности участников мероприятия, окружающих лиц, в том числе - по антитеррористической безопасности, - написал в своем telegram-канале Роман Титов. - Эта работа непростая, межведомственная, самое активное участие в ней принимают силовики, она регламентируется 272 Постановлением Правительства РФ.

Валерий Басюк призвал общественников принять активное участие в проработке инициативы. В свою очередь, Марина Копырина отметила, что «закон должен быть целостным и логичным, понятным для граждан. Он должен обеспечить соблюдение прав и свобод граждан, их безопасность во время проведения публичных мероприятий».

В итоге большинством голосов законопроект был поддержан комиссией.

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