Кандидатов в правительство Кировской области возможно придется согласовывать с депутатами Заксобрания

Новшества позволят усилить контроль над деятельностью регионального правительства. Фото: zsko.ru

В Заксобрание Кировской области внесен законопроект, который может изменить ряд основных законов региона. С данной инициативой выступил заместитель председателя ОЗС Владимир Костин.

Владимир Александрович предлагает усилить влияние законодателей на деятельность органов исполнительной власти. Согласно законопроекту, у губернатора возникнет необходимость согласовывать с депутатами ОЗС ключевые должности в правительстве Кировской области. Среди них:

- председатель правительства Кировской области;

- первый заместитель председателя правительства Кировской области;

- вице-губернатор Кировской области;

- заместителя председателя Правительства региона;

- региональные министры.

По мнению вице-спикера ОЗС, данные изменения в документе необходимы из-за непростой экономической ситуации в регионе. Новшества же позволят усилить контроль над деятельностью регионального правительства.

Отметим, что если законопроект примут, то он не коснется действующих представителей правительства, а распространится уже на последующих кандидатов. Более того, в нынешнем созыве лояльная губернатору фракция занимает большинство мест в парламенте – 37 из 54 возможных. Следовательно, предлагаемая Владимиром Костиным инициатива никак не повлияет на формирование регионального правительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте