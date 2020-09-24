Ранее власти заявляли, что текущем году все дети будут обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг, 24 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. В начале встречи слово взял заместитель председателя ОЗС Владимир Костин.

По словам Владимира Александровича, в Кирове 494 ребенка старше трех лет не получили места в детских садах.

- В этом зале нас уверяли, что все дети в текущем году будут обеспечены местами в дошкольных учреждениях, - подчеркнул депутат. - Может быть, вместо принятия новых ограничений это обсудим? Как будем выходить из этой ситуации?

Кроме того, Владимир Александрович предложил чиновникам прожить на прожиточный минимум пенсионеров, который составляет 8872 рубля.

- При наших тарифах на тепло, стоимости лекарств - прожить на это нереально, - заявил народный избранник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте