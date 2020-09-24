Ранее власти заявляли, что текущем году все дети будут обеспечены местами в дошкольных учреждениях.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В четверг, 24 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. В начале встречи слово взял заместитель председателя ОЗС Владимир Костин.
По словам Владимира Александровича, в Кирове 494 ребенка старше трех лет не получили места в детских садах.
- В этом зале нас уверяли, что все дети в текущем году будут обеспечены местами в дошкольных учреждениях, - подчеркнул депутат. - Может быть, вместо принятия новых ограничений это обсудим? Как будем выходить из этой ситуации?
Кроме того, Владимир Александрович предложил чиновникам прожить на прожиточный минимум пенсионеров, который составляет 8872 рубля.
- При наших тарифах на тепло, стоимости лекарств - прожить на это нереально, - заявил народный избранник.
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