Председателем Законодательного собрания Кировской области избран Геннадий Коновалов

Геннадий Валерьевич Коновалов родился в 24 июля 1954 года в Красноярске. Фото: vk.com/gubernator_vasiliev

В четверг, 4 марта, состоялось внеочередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области, которое прошло в очном формате. В повестку дня было включено всего лишь два вопроса: избрание спикера ОЗС и отчет первого заместителя председателя правительства Дмитрия Курдюмова об итогах реализации национальных проектов за 2020 год.

Среди претендентов на должность спикера были выдвинуты три кандидата: Геннадий Коновалов - «Единая Россия», Владимир Костин - ЛДПР, Сергей Мамаев - КПРФ. Большинством голосов депутаты поддержали Геннадия Валерьевича, которого ранее рекомендовал губернатор Кировской области.

- Голоса распределились следующим образом: Коновалов – 31 , Костин – 12, Мамаев – 2, - сообщил председатель счетной комиссии Владимир Яговкин. - По результатам тайного голосования считать избранным на должность председателя Законодательного собрания Геннадия Валерьевича.

Напомним, что 25 декабря 2020 года на 75 году жизни скончался председатель ОЗС Владимир Гаврилович Бакин. На данный момент обязанности спикера исполняет Владимир Костин.

СПРАВКА «КП»

Геннадий Валерьевич Коновалов родился в 24 июля 1954 года в Красноярске. В 1976 году окончил Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина. С 1976 по 1981 год работал на заводе «Маяк». С 1981 по 2001 год служил в органах КГБ СССР и ФСБ России. С 2001 по настоящее время является директором по управлению персоналом и безопасности АО «ЛЕПСЕ». Депутат шестого созыва с 2016 года, член фракции «Единая Россия».