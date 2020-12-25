На 75 году жизни скончался спикер ОЗС Владимир Гаврилович Бакин. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».- От лица Правительства Кировской области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Гавриловича Бакина, - сообщил губернатор Игорь Васильев. - Сегодня ушел из жизни глава Законодательного Собрания области, ответственный и мудрый, преданный своему делу человек, болеющий душой за свою малую родину и ее благополучие.17 декабря стало известно, что Владимир Гаврилович находится на больничном. Об этом сообщили на очередном пленарном заседании.Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Владимира Гавриловича Бакина.СПРАВКА «КП»Владимир Гаврилович Бакин родился 3 августа 1946 года в селе Монастырское Юрьянского района Кировской области. С 2016 года председатель комитета по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва на постоянной основе. В 2019 году избран Председателем Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва.