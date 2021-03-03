Владимир Костин поборется за место спикера ОЗС

В настоящее время Владимир Костин является и.о. председателя ОЗС. Фото: zsko.ru

Пустующее место спикера Законодательного собрания Кировской области может занять Владимир Костин, выдвинутый региональным отделением партии ЛДПР. В противовес оппозиционному кандидату выступит Геннадий Коновалов, которого уже поддержал губернатор и секретарь кировского регионального отделения партии «Единая России» Игорь Васильев, а также политсовет партии.

Выборы спикера ОЗС пройдут 4 марта на внеочередном пленарном заседании парламента. Для того, чтобы занять место председателя, кандидатам придется заручиться поддержкой большинства парламентариев - 28 из 54 депутатов. Отметим, что партии власти хватает фракционных голосов («Единую Россию» в парламенте представляют 32 депутата - прим. Ред.), чтобы поддержать предложенную губернатором кандидатуру. Однако ситуация может измениться из-за братаний представителей разных фракций в парламенте и тайного голосования.

- Как показывают результаты голосования по законопроекту о прямых выборах мэра, есть еще здравомыслящие и в рядах партии власти, - подчеркнули в партии ЛДПР. - Тем более голосование тайное.

Помимо этого, кандидатуру Коновалова категорично воспринимают и другие оппозиционные партии. Руководитель фракции КПРФ Сергей Мамаев считает, что избрание Геннадия Валерьевича «поставит крест» на Законодательном Собрании.

- Если Коновалов будет избран спикером Заксобрания, это окончательно нивелирует законодательную власть на территории региона, - отметил Сергей Мамаев. - Областной парламент сейчас уже и так взят под полный контроль исполнительной власти. Если Коновалов будет избран, то это означает, что областной парламент полностью станет ручным.

Напомним, что 25 декабря 2020 года на 75 году жизни скончался председатель ОЗС Владимир Гаврилович Бакин. На данный момент обязанности спикера исполняет Владимир Костин.