Геннадия Коновалова рекомендовали на пост спикера ОЗС

Геннадий Валерьевич Коновалов родился в 24 июля 1954 года в Красноярске. Фото: vk.com/gubernator_vasiliev

Губернатор Кировской области Игорь Васильев рекомендовал на пост спикера Законодательного собрания Геннадия Коновалова. Об этом он сообщил на встрече с «Союзом машиностроителей».

- Считаю, что Геннадий Валерьевич - это достойный кандидат, понимающий, как работает Законодательное собрание, - подчеркнул глава региона.

Выборы председателя Законодательного собрания должны состояться на следующем пленарном заседании, которое пройдет 4 марта в очном формате.

Напомним, что 25 декабря 2020 года на 75 году жизни скончался председатель ОЗС Владимир Гаврилович Бакин. На данный момент обязанности спикера исполняет Владимир Костин.

СПРАВКА «КП»

Геннадий Валерьевич Коновалов родился в 24 июля 1954 года в Красноярске. В 1976 году окончил Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина. С 1976 по 1981 год работал на заводе «Маяк». С 1981 по 2001 год служил в органах КГБ СССР и ФСБ России. С 2001 по настоящее время является директором по управлению персоналом и безопасности АО «ЛЕПСЕ». Депутат шестого созыва с 2016 года, член фракции «Единая Россия».

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