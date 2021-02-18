Выборы председателя Законодательного собрания запланированы на 4 марта

Заседание пройдет в очном формате 4 марта 2021 года. Фото: zsko.ru

Выборы председателя Законодательного собрания должны состояться на следующем пленарном заседании, которое планируют провести 4 марта в очном формате. Об этом сообщил и.о. спикера Владимир Костин на февральской «пленарке».

- Большая просьба завтра в течение дня подтвердить свою явку на заседание, - обратился к депутатам Владимир Костин.

Напомним, что 25 декабря 2020 года на 75 году жизни скончался председатель ОЗС Владимир Гаврилович Бакин. На данный момент обязанности спикера исполняет Владимир Костин.