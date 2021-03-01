Депутаты выберут спикера ОЗС 4 марта на очном заседании

Внеочередное заседание пройдет в очном формате. Фото: zsko.ru

В четверг, 4 марта, состоится внеочередное очное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. В повестку дня включено всего лишь два вопроса: избрание спикера ОЗС и отчет правительства об итогах реализации национальных проектов за 2020 год. Заседания же профильных комитетов не запланированы.

Согласно регламенту, депутатам предстоит выбрать спикера путем тайного голосования. На данный момент известно, что от партии власти будет выдвинут Геннадий Коновалов, которого уже поддержал губернатор и секретарь кировского регионального отделения партии «Единая России» Игорь Васильев. Кроме того, политсовет «ЕР» также единогласно выступил за Геннадия Валерьевича.

Добавим, что остальные партии пока не назвали своих претендентов на пост спикера, но предполагается, что это будет единый кандидат от оппозиции. Такое решение позволит консолидировать голоса членов трех фракций.

Для того, чтобы занять место спикера кандидатам придется заручиться поддержкой большинства парламентариев - 28 из 54 депутатов.

Напомним, что 25 декабря 2020 года на 75 году жизни скончался председатель ОЗС Владимир Гаврилович Бакин. В настоящее время обязанности спикера исполняет Владимир Костин.