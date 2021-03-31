Дмитрий Осипов остался в ТОП-10 слабейших управленцев страны

Дмитрий Валерьевич впервые попал в рейтинг мэров летом текущего года. Фото: admkirov.ru; Коллаж: «КП»-Киров»

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» подготовил очередное исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов. В обновленном рейтинге глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов занял 79 место и тем самым остался в ТОП-10 слабейших управленцев страны.

По мнению экспертов, Дмитрия Валерьевича подвели коммунальные службы, которые не справились с уборкой дворов и кровель. Кроме того, на рейтинг повлияли и проблемы с вывозом ТКО, с которыми столкнулся областной центр в начале текущего года.

Напомним, что в прошлом исследовании Дмитрий Осипов занял 80 место в национальном рейтинге мэров. Всего в списке числится 88 представителей городов страны.