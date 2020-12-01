Глава администрации Кирова не знал, что здание мэрии хотели украсить к Новому году

Дмитрий Осипов велел не покупать новую гирлянду. Фото: admkirov.ru; Коллаж: «КП»-Киров»

Администрация Кирова не знает, что происходит в городе. По крайней мере, сити-менеджер Дмитрий Осипов узнает информацию о доверенной ему в управление вотчине из СМИ.

Казалось бы курьезы с оформлением города к новогодним праздникам уже закончились, ан нет. Недавно «Комсомолка» обратила внимание на аукцион по выполнению работ по монтажу и демонтажу световых элементов здания городской мэрии. Заказчиком выступило АО «Горэлектросеть», а сумма максимальной цены по контракту - 2 миллиона 219 тысяч рублей.

Волна негодования опять охватила кировчан, но посудачили горожане о заоблачных тратах на «создание новогоднего настроения» да и забыли. Однако новость «докатилась» и до городской мэрии, а именно до кабинета главы администрации. И Дмитрий Валерьевич разразился грозной тирадой на руководство «Горэлектросети». Мол, никаких поручений не давали. Конкурс рекомендуем отменить, а здание мэрии украсим старыми гирляндами. Вот, и приходится теперь гадать жителям областного центра: кто же управляет их городом?

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