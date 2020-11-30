Новогодняя иллюминация на здании мэрии Кирова обойдется городу в 2 миллиона рублей

На фасаде также разместят вывеску «С Новым годом». Фото: zakupki.gov.ru

Здание городской мэрии в Кирове подсветят к Новогодним праздникам за 2 миллиона 219 тысяч рублей. Аукцион на выполнение работ по монтажу и демонтажу световых элементов новогоднего оформления здания администрации появился на портале Госзакупок.

Заказчиком, который ищет подрядчика на выполнения работ выступило АО «Горэлектросеть». Согласно техническому заданию, светодиодную гирлянду исполнитель приобретает сам. Ее срок службы должен составлять минимум пять лет, а цвет свечения - белый. На фасаде также разместят вывеску «С Новым годом», которая имеется в наличии.

Монтаж световых элементов должен быть произведен до 15 декабря, а его демонтаж не позднее 1 марта 2021 года.

Напомним, что на в Кирове на оформление ледового городка на Театральной площади планируют потратить более 23 миллионов рублей. Подробнее здесь.

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