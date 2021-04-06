Причину обрушения крыши в спорткомплексе «Вересники» назовут до 11 апреля

На время ремонта легкоатлетический манеж будет закрыт. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Спецкомиссия, созданная для выяснения причин обрушения крыши в спорткомплексе «Вересники», завершила свою работу. Принято решение о проведении двух строительных экспертиз. Первая определит степень и причины разрушения, а также объемы восстановительных работ до 11 апреля. Вторая - назначена для обследования всей кровли манежа на предмет безопасности. Она завершится через месяц.

По сообщению областного правительства, после получения заключений экспертизы собственник проведет ремонт разрушенного участка крыши. Работы планируется выполнить за три-четыре недели. На это время легкоатлетический манеж будет закрыт. Сейчас решается вопрос о работе бассейна и административных помещений комплекса.

На данный момент известно, что кровлю не было необходимости чистить от снега: она способна его выдержать. Как выяснилось, в 2019 году администрация манежа обнаружила дефект профильного листа на проблемном участке крыши. Собственник провел независимую экспертизу и разрешил и дальше использовать манеж с условием рекомендация: высота снежного покрова на поврежденном участке не должна быть более 60 см. В тот злополучный день это значение не было превышено.

Генподрядчику все это время направляли уведомления о необходимости заменить поврежденные элементы кровли. В итоге получилось, что получилось. Директор спортшколы «Вересники» принес свои извинения всем, кто оказался в манеже во время ЧП.

Напомним, сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Виновным придется отвечать по статьям «Халатность» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».