Специальная комиссия выяснит, почему обрушилась крыша в спорткомплексе «Вересники»

Один из сегментов кровли разрушился над складским помещением. Фото: vk.com/youthsport43

Специальная комиссия установит причину обрушения крыши в легкоатлетическом манеже «Вересники». Как сообщает региональное министерство спорта и молодежной политики, она сформирована собственником объекта. Работа начнется с 5 апреля.

Частичное разрушение сегмента кровли произошло над складским помещением. На данный момент все соревновательные и тренировочные мероприятия в комплексе приостановлены. Губернатор Кировской области поручил также проверить кровли всех спортивных учреждений в регионе. Отметим, сейчас предположительная причина обрушения - скопившийся на крыше мокрый снег.

Напомним, ЧП произошло утром 4 апреля во время детских соревнований по легкой атлетике. Ребята бежали финальный круг дистанции, когда за их спинами внезапно обрушилась часть крыши манежа. На место происшествия прибыли правоохранители и спасатели. Следственный комитет и прокуратура Кировской области сейчас проводят проверку инцидента.