Загрязнение воздуха в Озерках: мониторинг проведут на верхних этажах

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на выбросы с соседнего предприятия. Фото: admkirov.ru

Начальник территориального управления по Первомайскому району Вячеслав Симаков выступил с инициативой проверки качества воздуха на верхних этажах жилых домов в микрорайоне Озерки, сообщили в пресс-службе администрации города.

В настоящее время две организации, которые являлись основным источником загрязнения, не работают. Их деятельность была приостановлена контролирующими органами. Кроме того, сейчас в суде находятся исковые заявления в отношении 7 организаций, которые пока не устранили нарушения. Документы готовятся еще по трем предприятиям.

На данный момент в Озерках установлено десять датчиков, которые в постоянном режиме следят за качеством воздуха в микрорайоне. По словам Вячеслава Симакова, получаемые показатели свидетельствую о том, что параметры воздуха в норме.

- За два месяца зафиксированы несколько случаев выбросов от микропредприятий, с ними уже проведена работа, их деятельность взята на контроль, - отметил начальник территориального управления.

Напомним, что в начале октября 2020 года жители микрорайона стали массово жаловаться на едкий дым, который появлялся в вечернее и ночное время. Они уверены, что выбросы могут исходить от предприятий, расположенных в промышленной зоне.