В микрорайоне Озерки установили датчик взвешенных частиц, который помогает определять степень загрязнения воздуха. Основные параметры, которые измеряет прибор - это температура, давление, влажность, наличие пыли.- Прибор подключается через сеть Wi-Fi и выдает показания на общедоступный ресурс aircms.online, - поделился активист Михаил. - Это карта общественного мониторинга качества воздуха в городах России.Данные обновляются каждые 300 секунд. При фиксировании загрязнения воздуха информация передается в контролирующие органы.На данный момент приобретено пять датчиков, но для получения объективных данных о состоянии воздуха в микрорайоне, необходимо несколько десятков таких приборов.