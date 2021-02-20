Пятеро пострадавших в пожаре на Бородулина находятся в больницах

Дети проходят лечение в детской областной больнице. Фото: kodkb.ru

В правительстве Кировской области сообщили о состоянии пострадавших в пожаре на улице Бородулина, 38. На данный момент в больницах областного центра находятся пять человек, из которых двое - дети. Один пострадавший ребенок уже выписан из медицинского учреждения.

- Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и проходят лечение, - сообщили в региональном правительстве.

Напомним, что ночью 19 февраля в деревянном жилом доме по адресу: ул. Бородулина, 38 произошел крупный пожар. На момент возгорания в здании находилось 18 жильцов. Пять из них погибли, шестеро были госпитализированы. Сотрудники СК РФ по Кировской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ - «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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