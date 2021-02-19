Пожар на Бородулина в Кирове: погибли четверо детей и один взрослый

19 февраля в 00:46 в городе Кирове произошел пожар в деревянном 4-х квартирном жилом доме, расположенном по адресу ул. Бородулина, 38. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Кирове пожар на улице Бородулина унес жизни пяти человек, в том числе четырех детей. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.

Трагедия произошла в ночь с четверга на пятницу в областном центре. По данным МЧС, возгорание произошло в деревянном жилом доме на четыре квартиры, расположенном в районе железнодорожного вокзала по адресу: ул. Бородулина, 38. В борьбе с огнем были задействованы 43 человека и 11 единиц спецтехники.

Допрашиваются лица, обладающие информацией, важной для следствия. Фото: kirov.sledcom.ru

В пресс-службе прокуратуры Кировской области сообщили, что тринадцать жильцов дома на Бородулина, 38 эвакуированы, их временно разместили в одной из городских гостиниц.

- Следственными органами СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего в городе Кирове, в результате которого погибли граждане, в том числе несовершеннолетние, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ - «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщили в ведомстве.

На место происшествия для координации действий правоохранительных и следственных органов также выехал прокурор Кировской области Андрей Оборок.

Следователи продолжают работать на месте трагедии, проводят осмотр места происшествия. Фото: kirov.sledcom.ru

В настоящее время следователи проводят проверку, которая поможет установить причины произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение